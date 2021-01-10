В США мужчина захватил заложника. Есть погибшие

В США мужчина захватил заложника. Есть погибшие
Проводится проверка. Фото: pixabay

Пять человек скончались и двое были ранены в результате стрельбы В Эванстоне, штат Иллинойс произошла стрельба. В результате погибли пять человек, двое ранены.

Виновник погиб от пулевого ранения, в него выстрелила полиция, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.

В полицию поступил сигнал о стрельбе в 17.30 субботы по местному времени (02.30 воскресенья мск). По предварительной информации, подозреваемый взял в заложницы женщину, когда полиция прибыла на место происшествия. ОН выстрелил в заложницу, ее увезли в больницу.

Мужчина вступил в перестрелку с полицией и был ранен. Позже он умер в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.

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