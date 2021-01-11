Под Агалатово 12 спасателей тушили дачный дом

Во Всеволожском районе Ленобласти под утро загорелся частный дом. На его тушение выехали 12 спасателей.

Возгорание случилось в понедельник, 11 января, в садоводстве «Марс», в Агалатовском сельском поселении. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:15. Огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройка горела на общей площади 56 квадратных метров. Дачный дом удалось потушить к 6:49.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске спасатели тушили нежилое помещение.