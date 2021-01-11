После смертельного ДТП на Пулковском шоссе возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП на Пулковском шоссе задержан мужчина 1993 года рождения, проживающий в Пушкине.

По предварительной информации, задержанный, находясь за рулем автомобиля Audi A7 в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора мужчину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. На вид погибшему было 35 лет.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улиц Марата и Стремянной BMW въехала в стену жилого дома, после того как ехавший перед нею Land Rover резко затормозил.