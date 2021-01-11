В Сосновом Бору мужчина чуть не зарезал своего собутыльника

Полиция выясняет обстоятельства, при которых мужчина получил ножевое ранение в Сосновом Бору.

Инцидент произошел 10 января.

По предварительной информации, в доме на улице Пограничная СНТ «Строитель» по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1970 года рождения, который после совместного распития спиртных напитков нанёс два ножевых ранения в грудь своему знакомому 1962 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет.