Пьяный работник автомойки на Таллинском шоссе решил показаться на авто клиента

В Красносельском районе Петербурга полицейские остановили пьяного водителя. Он разъезжал на угнанном авто.

В субботу, 9 января, в отдел полиции обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 14:30 до 21:50 от дома №159 по Таллинскому шоссе неизвестный похитил его авто марки Volvo ХС 90.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автовладелец добавил, что приехал на мойку, оставил там машину, а когда вернулся, ее уже не было. Свою иномарку он оценил в 750 тыс. рублей.

В тот же день стражи порядка остановили разыскиваемый автомобиль. За рулем находился пьяный 24-летний администратор автомойки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

У подозреваемого взята подписка о невыезде. Ранее он был судим за кражу и получил условный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое петербуржцев подозреваются в угоне «ВАЗ» за 50 тыс.