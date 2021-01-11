Петербуржец за 15 минут остался без автомобиля на парковке на Дальневосточном

Иномарку угнали меньше, чем за 15 минут. Фото: pixabay

Иномарку угнали меньше, чем за 15 минут. Фото: pixabay

В краже иномарки с парковки гипермаркета на Дальневосточном проспекте подозревают мужчину с множественными судимостями за плечами.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, 8 января 26-летний петербуржец заявил в полицию о пропаже своего автомобиля «Фольксваген Поинтер». Машина пропала с парковки, когда молодой человек отлучился на 15 минут.

Работая по горячим следам, правоохранители задержали подозреваемого в поселке им. Морозова. Им оказался 29-летний безработный житель поселка. Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за угон, грабеж, оборот наркотиков.

Похищенный автомобиль изъяли. Открыто уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный работник автомойки на Таллинском шоссе решил показаться на авто клиента.