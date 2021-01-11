Центр имени Гамалеи пока не получал образец британского штамма коронавируса

Центр имени Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего», — сказал Гинцбург (цитата по РИА «Новости»).
Ранее сообщалось, что в России в конце этого года выявили заражение британским штаммом.
Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.