Центр имени Гамалеи пока не получал образец британского штамма коронавируса

Центр имени Гамалеи пока не получал образец британского штамма коронавируса
Британский штамм будет способствовать росту заболеваемости. Фото: pixabay

Центр имени Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего», — сказал Гинцбург (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сообщалось, что в России в конце этого года выявили заражение британским штаммом.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

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