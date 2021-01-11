В Ленобласти свободна почти треть коек для ковид-пациентов

В Ленобласти свободна почти треть коек для ковид-пациентов
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В больницах Ленобласти для лечение ковид-ковид пациентов развернуто 3 326 коек. Почти треть из них свободна. Об этом рассказал глава Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

За неделю в перепрофилированные под ковид-больных госпитали области поступило на 2 тыс. человек меньше, чем в предыдущий период.

Как рассказал Вылегжанин в ходе совещания губернатора с главами районов, которое состоялось 11 января, дополнительные медучреждения в регионе для приема инфицированных COVID-19 за последнее время не перепрофилировались. В администрации отметили, что в настоящий момент для лечения инфицированных пациентов развернуто 3326 коек, из них занято 2393 (72%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти откроют 23 пункта вакцинации от коронавируса. Они должны начать работу со следующей недели.

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