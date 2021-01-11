У Литейного моста машина реанимации чуть не устроила ДТП

В результате никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль ехал без спецсигналов и мог угодить в аварию, но обошлось.

Сегодня вечером, 11 января, почти что произошла авария с участием машины реанимации. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что инцидент произошел на съезде с Литейного моста. Там машина реанимации без спецсигналов «высунулась на встречные трамвайные пути». Отмечается, что машина могла столкнуться с каретой медиков, но обошлось без этого.

Пользователи отметили, что автор поста слишком бурно отреагировал на произошедшее. Многие убеждены, что реанимация спешила из-за тяжелого пациента и можно войти в положение врачей.

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