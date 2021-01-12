В Пулково обошлось без отмен и задержек 12 января

В петербургском аэропорту Пулково во вторник, 11 января, обошлось без отмен и задержек. В небо подниматься все самолеты.

Согласно данным электронного табло, все запланированные рейсы сегодня будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах не поступало.

С 1 января 2020 года проверку прошли свыше 125 тысяч домашних животных, включая 596 собак, 233 кошки, 3 918 попугаев и других декоративных птиц, почти 120 тысяч аквариумных рыбок, а также морские свинки, хорьки, черепахи. На территорию Петербурга и Ленобласти в прошлом году неоднократно ввозили и сельскохозяйственных животных. К примеру, 19,3 тысячи утят, 442 гусёнка, 25 кроликов, 40 тысяч особей молоди рыб и 105 тысяч – креветок, 322 пчелиные матки и 157 шмелиных семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аэропорт Северной столицы Пулково обслужит на прилет и вылет более 350 тыс. пассажиров с 1 по 10 января 2021 года. Самым популярным рейсом из города является Стамбул. Кроме этого, наиболее востребованными направлениями станут внутрироссийские.