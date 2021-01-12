В Руднице ночью спасатели тушили обстановку в садовом доме

В ночь на 12 января в Сланцевском районе Ленобласти в одной из деревень загорелся садовый дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:23. Жители деревни Рудницы (Старопольское сельское поселение) сообщили, что горит садовый дом. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

В садовом доме горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 5:45. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в общей сложности, за новогодние праздники в городе произошел 281 техногенный пожар, жертвами которых стали 9 человек, а еще 20 получили травмы.