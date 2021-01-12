Под Гатчиной задержали мужчину, насмерть избившего знакомого

Под Гатчиной задержали мужчину, насмерть избившего знакомого
Избившего мужчину злоумышленника задержали. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан злоумышленник, нанесший смертельные травмы мужчине.

Об этом стало известно 12 января. Как сообщили в региональном управлении МВД России, 9 января в частном доме в садоводстве Магистраль в поселке Антропшино было найдено тело 42-летнего местного жителя. Судмедэксперты выяснили, что он умер из-за гематомы.

Спустя несколько дней оперативники задержали подозреваемого — им оказался 43-летний мужчина. Удалось установить, что преступление произошло еще 6 января. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник нанес потерпевшему тяжелые травмы, которые привели к его смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забивший до смерти жену-инвалида житель Колпино сядет на 5 лет.

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