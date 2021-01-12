Мертвую школьницу нашли под окнами дома на улице Добровольцев

Мертвую школьницу нашли под окнами дома на улице Добровольцев
Тело девочки обнаружили под окнами дома в Красносельском районе. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга расследуют обстоятельства смерти 14-летней девочки, тело которой нашли под окнами дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 11 января в полицию сообщили о трупе несовершеннолетней у одного из многоэтажных домов по улице Добровольцев. Прибывшие на место правоохранители установили, что тело принадлежит ученице шестого класса.

В правоохранительных органах отметили, что девочка жила с матерью, отчимом и 5-летней сестрой. На учете в ПНД она не состоит, но обращалась к частному психиатру.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства смерти юной петербурженки предстоит установить правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отца заподозрили в развращении 13-летней дочери в Понтонном.

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