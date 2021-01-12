Современное освещение в 2021 году получат более 30 улиц в Петербурге

Фото: СПб ГУП "Ленсвет"
Новые светильники установят на 30 улицах Петербурга. Фото: СПб ГУП "Ленсвет"

На 2021 год в Петербурге запланировано обновление уличного освещения более чем на 30 городских улицах и магистралях, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что все магистрали, улицы и проезды во всех районах Петербурге должны быть оборудованы современным освещением для обеспечения безопасности и комфорта местных жителей.

В 2020 году по программе модернизации уличного освещения новые светильники получили 25 улиц города. Всего было установлено более 1,7 тыс. светильников.

Самые крупные изменения петербуржцы могли заметить на улице Одоевского, а также на Новоизмайловском проспекте и проспекте Энтузиастов. Также улучшенным освещением обзавелись многие улицы Петроградского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург перешел на учет электроэнергии освещения 6 января.

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