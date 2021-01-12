На Новгородской заменили семь метров ненадежной трубы

Это потребовалось после коммунальной аварии.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербург» сегодня, 12 января, завершили работы по замене трубопровода на улице Новгородская. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что у дома номер 11 произошла коммунальная авария. На место выехали семь аварийно-ремонтных бригады в составе 35 человек. Они оперативно заменили семь метров ненадежной трубы. Во вторник утром был завершен процесс заполнения системы теплоснабжения водой, промывка и включение тепломагистрали в работу.

Известно, что данная теплосеть будет реконструирована к началу осени 2021 года, так как она включена в инвестиционную программу Общества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Новгородская улица превратилась в «Сайлент-Хилл» из-за прорыва трубы: улицу заволокло паром.