Антиковидную вакцину от Pfizer не планируют поставлять в Россию

Россия не планирует на государственном уровне закупать в 2021 году вакцину от коронавирусной инфекции, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в госструктурах и на фармацевтическом рынке. Источники утверждают, что компания Pfizer не подавала российскому регулятору запросы о сертификации препарата. Переговоры о закупках с компанией-разработчиком не проводились, и в планах их нет.
При этом в Pfizer сообщили, что поставлять свою вакцину в Россию по запросам частных лиц и компаний они не будут. Речь идет только о 2021 годе. Поставка возможна только на государственном уровне, передает РБК.
Подчеркивается, что компания будет «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мексика планирует получить до 24 млн доз вакцины «Спутник V».