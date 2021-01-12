Антиковидную вакцину от Pfizer не планируют поставлять в Россию

Pfizer не планирует поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году. Фото: pixabay

Pfizer не планирует поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году. Фото: pixabay

Россия не планирует на государственном уровне закупать в 2021 году вакцину от коронавирусной инфекции, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в госструктурах и на фармацевтическом рынке. Источники утверждают, что компания Pfizer не подавала российскому регулятору запросы о сертификации препарата. Переговоры о закупках с компанией-разработчиком не проводились, и в планах их нет.

При этом в Pfizer сообщили, что поставлять свою вакцину в Россию по запросам частных лиц и компаний они не будут. Речь идет только о 2021 годе. Поставка возможна только на государственном уровне, передает РБК.

Подчеркивается, что компания будет «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мексика планирует получить до 24 млн доз вакцины «Спутник V».