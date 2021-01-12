Мексика планирует получить до 24 млн доз вакцины «Спутник V»

Мексиканское правительство планирует получить до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом завил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель после визита в Аргентину, где организуют производство препарата.

Он отметил, что мексиканская сторона также провела переговоры с российскими официальными лицами, «как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине». Лопес-Гатель добавил, что во время встречи были достигнуты предварительные договоренности, потенциально позволяющие Мексике закупить вакцину.

Российский препарат от коронавирусной инфекции использовали уже более полутора миллионов человек в разных странах мира. На данный момент вакцина доступна для жителей России, Белоруссии, Сербии, Аргентины и Боливии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анна Попова рассказала о ситуации с Covid-19 в России после Нового года. Глава Роспотребнадзора считает, что еще рано говорить о стабилизации в стране, несмотря на снижение уровня заболеваемости.