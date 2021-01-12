Мексика планирует получить до 24 млн доз вакцины «Спутник V»

Мексика планирует получить до 24 млн доз вакцины «Спутник V»
Вакцина Спутник V вызывает доверие у журналиста. Фото: sputnikvaccine.com

Мексиканское правительство планирует получить до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом завил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель после визита в Аргентину, где организуют производство препарата.

Он отметил, что мексиканская сторона также провела переговоры с российскими официальными лицами, «как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине». Лопес-Гатель добавил, что во время встречи были достигнуты предварительные договоренности, потенциально позволяющие Мексике закупить вакцину.

Российский препарат от коронавирусной инфекции использовали уже более полутора миллионов человек в разных странах мира. На данный момент вакцина доступна для жителей России, Белоруссии, Сербии, Аргентины и Боливии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анна Попова рассказала о ситуации с Covid-19 в России после Нового года. Глава Роспотребнадзора считает, что еще рано говорить о стабилизации в стране, несмотря на снижение уровня заболеваемости.

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