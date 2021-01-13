Ночью на Космонавтов произошел квартирный пожар

Ночью на Космонавтов произошел квартирный пожар
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 13 января в Московском районе Петербурга произошел пожар. На проспекте Космонавтов, 86/1 загорелась квартира.

Сообщение о пожаре поступило в 1:20.

На кухне однокомнатной квартиры обгорела обстановка на площади три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 1:44. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Академика Павлова потушили крупный пожар, с огнем боролись 70 спасателей.

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