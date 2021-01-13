Мужчина с «пистолетом» напал на магазин на Обуховской Обороны

Мужчина с «пистолетом» напал на магазин на Обуховской Обороны
Проводится проверка. Фото: pixabay

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный в маске напал на торговую точку и похитил 3,5 тыс. рублей. При этом он угрожал предметом похожим на пистолет. Инцидент произошел 12 января ночью.

В полицию обратилась 27-летняя девушка, которая работает кассиром-продавцом магазина, расположенного на проспекте Обуховской Обороны, дом №17. Она сообщила о разбойном нападении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние праздники в квартиру пенсионерки на Тверской улице забрался вор. Он выкрал банковские карты и драгоценности на сумму 1 млн рублей.

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