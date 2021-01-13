Полиция ищет подозреваемого в убийстве женщины на Богатырском

Полиция ищет подозреваемого в убийстве женщины на Богатырском
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире на Богатырском проспекте трупа женщины. Подозреваемого в преступлении разыскивают.

Напомним, вечером 10 января в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №31 по Богатырскому проспекту найден труп женщины 1974 года рождения, которая была хозяйки квартиры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту случившегося 12 января возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления разыскивается сожитель женщины — 38-летний безработный мужчина, живущий на Ленинском проспекте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина вернулась домой и, когда попыталась пройти в ванную комнату, поняла, что дверь заперта изнутри. Когда дверь наконец удалось открыть, внутри обнаружилась мертвая девушка.

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