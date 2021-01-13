После смертельного ДТП в Колпино возбуждено уголовное дело

На перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 22:10 на нерегулируемом перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

Водитель, управляя автомобилем Ford Focus вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину 1967 года рождения. ОТ полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

Водитель с места происшествия скрылся. Однако потом его задержали по месту жительства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию по Невскому району обратился потерпевший. Он заявил, что его насильно похитили и избивали в машине. Причиной стала авария в ноябре 2019 года.