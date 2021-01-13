Похититель археологических находок из института в Петербурге попался полиции

Похититель археологических находок из института в Петербурге попался полиции
Похищение было совершено из Института истории материальной культуры РАН. Фото: пресс-служба института истории материальной культуры РАН

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину по подозрению в краже исторических ценностей из Института истории материальной культуры РАН.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, неделю назад в полицию сообщили о краже археологических предметов. Вахтер заявил, что кто-то сломал навесные замки на металлической двери подвала и входной двери в кабинет Института РАН на Дворцовой набережной. Преступнику удалось утащить 26 находок археологов, которые хранили в металлическом ящике.

Полицией было открыто уголовное дело. Поймать предполагаемого вора удалось 11 января. На Невском проспекте задержали 23-летнего парня, не работающего, с судимостями за плечами. При обыске у него нашли орудие взлома и похищенные ценности.

Подозреваемый задержан. Сейчас его проверяют на причастность к другим кражам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завели уголовное дело после кражи 26 ценных предметов из института РАН.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
институт ран новости СПб подозреваемый


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подсчитаны убытки рестораторов Петербурга в новогодние праздники
В Сланцах полиция с погоней задержала пьяного водителя с трупом в машине
Похититель археологических находок из института в Петербурге попался полиции
В Петербурге подвели итоги уборки дворов в новогодние праздники
После обнаружения трупа с огнестрельным ранением в Ленобласти возбуждено ...
В Петербурге на карантине остаются 1432 человека
Водитель, совершивший смертельное ДТП на Петрозаводском, смог скрываться от ...
В Петербурге после праздников резко подскочила заболеваемость коронавирусом