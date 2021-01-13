Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге

Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге
Автомобиль водителя-мигранта, устроившего гонку с полицией на Васильевском острове. Фото: скриншот группы Дорожный инспектор соцсети ВКонтакте

На Васильевском острове водитель – нарушитель пытался уйти от полиции.

Автомобиль Daewoo сотрудники полиции заметили на Среднем проспекте ВО в среду. Инцидент произошел ночью 13 января, сообщается в группе в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Водитель ехал без включенных фар. Требование полицейских остановиться он проигнорировал и нажал на газ. За ним началась погоня. Во дворах 17-й линии нарушитель бросил машину и попытался скрыться.

Злоумышленник спрятался под припаркованный во дворе автомобиль и стал кому-то звонить по громкой связи. Его задержали.

Нарушителем оказался гражданин Киргизии, 2001 года рождения, ему выписаны несколько протоколов об административных правонарушениях. Оказалось, что у него нет прав. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию по Невскому району обратился потерпевший. Он заявил, что его насильно похитили и избивали в машине. Причиной стала авария в ноябре 2019 года.

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