Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 78 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 78 человек
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирус привел к летальному исходу. По последним данным, статистику смертности пополнили еще 78 человек.

Об этом в среду, 13 января, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

С начала пандемии в Петербурге с диагнозом «коронавирус» умер 8378 человек. Всего в городе выявлено 276035 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Северной столице зафиксировали 3003 случай заражения коронавирусом. На карантине находится 1432 человека. Из них 1071 — на самоизоляции, 361 человек – контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

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