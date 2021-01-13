В Ростовской области опрокинулся автобус

В результате ДТП пострадали четыре человека, один погиб. Фото: Pixabay

В результате ДТП пострадали четыре человека, один погиб. Фото: Pixabay

В Красносулинском районе Ростовской области в результате ДТП опрокинулся автобус.

Дорожный инцидент произошел на 974-км трассы М-4 «Дон». В результате ДТП один человек погиб, пострадали четыре человека. Возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта

По предварительной информации, маршрутный автобус следовал из Москвы в Луганск. В автобусе находились граждане Украины. Всего в машине находились 15 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.