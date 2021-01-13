Глава Минцифры Шадаев заразился COVID-19

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом стало известно в среду, 13 января. О болезни главы Минцифры сообщил зампред правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, глава ведомства заразился коронавирусом. Политик отметил, что в настоящее время Шадаев идет на поправку, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заслуженная артистка России и депутат Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом. Положительный тест на выявление болезни также сдала ее дочь Мария.