«Сбер» разрабатывает приложение для смартфонов, определяющее COVID-19 по кашлю за минуту

Специалисты Сбера создали алгоритм, который способен вычислить вероятность заражения коронавирусом. Помимо опроса, алгоритм требует записать дыхание и покашлять в динамик смартфона.

Сначала приложение-тест предлагает пользователю выбрать, какие симптомы COVID-19 он испытывает. К примеру, слабость, кашель, температура, отсутствие обоняния или вкусов и другие признаки либо их отсутствие. Затем алгоритм просит записать голос тестируемого — для этого необходимо прочитать вслух предложение «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса».

На следующем этапе требуется запись дыхания — смартфон должен быть размещен на расстоянии 20-30 см от лица. Заключительной частью теста является просьба покашлять в микрофон устройства. Еще несколько секунд приложение будет анализировать полученные данные и принимать решение. Сервис должен оповещать о вероятности заражения, однако, подчеркивают разработчики, диагнозов алгоритм не ставит — для этого нужен осмотр врача.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил приступить ко всеобщей вакцинации россиян от коронавируса.