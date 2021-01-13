Жителей Турции будут прививать китайской вакциной

Власти считают, что препарат достаточно эффективен и безопасен, чтобы ему доверять.

Власти Турции одобрили использование вакцины от коронавируса, производителем которой является китайская компания. Прививать будут в первую очередь медиков уже с 14 января. Об этом сообщает глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пишет РБК.

Страна уже договорилась о поставках 50 миллионов доз этой вакцины. Получить китайский препарат жители Турции смогут бесплатно, а вакцины других производителей будут покупаться. Власти страны убеждены, что китайская вакцина доказала свою эффективность и безопасность.

Напоминаем, что Турция не исключает завоз российской вакцины, но только после того, как она пройдет токсикологические испытания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские ученые спрогнозировали поведение COVID-19 в ближайшие 10 лет.