На Васильевском легковушка протаранила ограду после ДТП

В четверг, 14 января, в Василеостровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улицы Одоевского и Уральской, рядом с «Максидомом». Там столкнулись два автомобиля — машина сервиса каршеринга и еще одна легковушка.

У каршеринга смята передняя часть, а вторая машина врезалась в дорожные ограждения. На месте происшествия прибыли спасатели. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию по Невскому району обратился потерпевший. Он заявил, что его насильно похитили и избивали в машине. Причиной стала авария в ноябре 2019 года.