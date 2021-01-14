На Уральской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие

На Уральской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 января на Уральской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись иномарка и каршеринговый автомобиль.

«Ниссаны Патфайндер и Кашкай каршеринга сильно столкнулись на Уральской улице у съезда с моста Бетанкур. Виноват каршеринг. Людей увезла скорая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Машины разнесло буквально вдребезги. В результате ДТП есть пострадавшие. На место происшествия приехала скорая помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию по Невскому району обратился потерпевший. Он заявил, что его насильно похитили и избивали в машине. Причиной стала авария в ноябре 2019 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байден предложил выплатить американцам по $1,4 тысячи
На Уральской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие
Скандальный памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей
Названа дата окончания строительства «Северного потока — 2»
Варламов рассказал о новом задержании своих спутников в Южном Судане
Стала известна причина смерти Бориса Грачевского
Ключ от комнаты, где умер Наполеон, продан за 112 тыс. долларов
В Госдепе заявили, что уведомили компании о санкциях за участие в «Северном ...