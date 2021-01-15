В Мариинской больнице прокомментировали информацию о платном кислороде для пациентов

В Мариинской больнице не стали подтверждать слухи о предоставлении VIP-услуги. Речь идет об оборудовании для кислородной поддержки.

В медучреждении опровергли информацию о платных палатах с индивидуальным оборудованием для кислородной поддержки. Сутки в таких помещениях обошлись бы пациентам в 10-18 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, указанным оборудованием для кислородной поддержки оснащены все койки, а не только платные палаты. Кроме того, больница имеет достаточный запас кислорода, кислородных канюль и масок.

Отметим, накануне в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Мариинской больнице есть койко-места с улучшенным сервисом, где можно за деньги приобрести кислород в случае необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав Петербурга опроверг массовые увольнения персонала в Мариинской больнице перед Новым годом.