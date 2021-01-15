За три недели желающих сделать прививку от COVID-19 россиян стало на 25% больше

Мужчин, однозначно и скорее готовых к вакцинации, больше, чем женщин: 48 и 30% соответственно. Россияне старше 45 лет соглашаются привиться чаще молодых респондентов (46%). Фото: pixabay

Мужчин, однозначно и скорее готовых к вакцинации, больше, чем женщин: 48 и 30% соответственно. Россияне старше 45 лет соглашаются привиться чаще молодых респондентов (46%). Фото: pixabay

По данным сервиса SuperJob, на сегодняшний день 4 из 10 россиян готовы вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

К таким выводам аналитики пришли, опросив 1,6 тысяч пользователей сервиса по поиску работы, которые еще не сделали прививку от COVID-19. Согласно результатам социологического исследования, 16% россиян однозначно готовы к вакцинации, а еще 24% сомневаются, но в целом не против. При этом в конце декабря 2020 года обе категории составляли 32% от общего числа участников опроса.

Каждый пятый житель России (20%) склоняется к тому, что не стал бы делать укол. 40% опрошенных выступают однозначными противниками прививки. Они обосновывают это недоверием к вакцине и нехваткой информации о результатах клинических испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Некоторые ждут, когда в оборот поступят несколько видов вакцин. Также избегают вакцинации люди с хроническими заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии от последствий вакцинации препаратом Pfizer умерли 23 пожилых человека.