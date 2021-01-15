Коронавирус унес жизни еще 72 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 72 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес жизни 72 человек. Город занял второе место по суточному числу умерших.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии от COVID-19 в городе скончались 8 тыс. 721 человек.

Напомним, за последние 24 часа новую болезнь выявили у 3 тыс. 94 человек. Общее число зараженных достигло 290 тыс. 908. Побороть COVID-19 смогли 915 пациентов. За весь период здоровыми признали 180 тыс. 438 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 36 812 человек.

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