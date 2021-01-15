В Индонезии более 40 человек стали жертвами землетрясения

Серия землетрясений в Индонезии унесла жизни по меньшей мере 42 человек. Сотни получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Как сообщает телеканал CNA, землетрясение случилось в ночь на 15 января в провинции Западный Сулавеси. Его магнитуда достигла 6,2. Эпицентр подземных толчков находился в районе Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. Через 12 часов в этом же районе зафиксировали подземную активность магнитудой 5,9. Всего с четверга сейсмологи выявили 28 афтершоков.

К настоящему времени из-под завалов в городе Мамуджу достали тела 34 человек, еще восемь погибли вскоре после операции по спасению. Многие местные жители остаются под завалами. Их число уточняется.

При землетрясении разрушились около 300 зданий. Пострадали не менее 637 человек. Индонезийские власти переместили около 15 тысяч человек в эвакуационные центры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1.