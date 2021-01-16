Переболевшие COVID-19 люди остаются заразными, выяснили ученые

Переболевшие COVID-19 люди остаются заразными, выяснили ученые
Иммунитет к коронавирусу держится не менее пяти месяцев, утверждают ученые. Фото: pixabay

Британские ученые доказали, что люди после перенесенного заболевания COVID-19 приобретают иммунитет примерно на месяцев, но по-прежнему могут распространять инфекцию.

Исследование провело управление по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE). В сообщении PHE говорится, что ученые выяснили, что приобретенный после ковида иммунитет на 83% больше защищает от повторного заражения по сравнению с теми, кто еще не болел. Иммунитет сохраняется в течение как минимум пяти месяцев с момента инфицирования.

Это означает, что перенесшие коронавирус во время первой волны весной 2020 года люди могут заразиться им повторно уже сейчас

Исследователи также предупредили, что некоторые из обладателей антител сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим. Поэтому, как отмечет РНЕ, всем следует следовать предписанным правилам и оставаться дома даже после перенесенного ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что, по данным Роспотребнадзора, иммунитет после COVID-19 держится до пяти месяцев.

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