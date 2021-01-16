В «Ночлежке» просят петербуржцев помочь бездомным жетонами на метро

Жителей Северной столицы попросили оказать помощь бездомным людям. Благотворительная организация «Ночлежка» примет в дар проездные жетоны.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе благотворительной организации. Там сообщается о запасах «Ночлежки», которые необходимы для помощи бездомным и тем, кто оказался в трудной ситуации.

«Сейчас наши запасы почти на нуле, так что жетоны очень нужны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принести жетоны и проездные билеты можно в приют на Боровой, 112 с 9 до 21 часа. Также можно опускать их в копилки для пожертвований в разных заведениях по всему городу.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что «Ночлежка» организовывала сбор новогодних подарков для бездомных в Петербурге.