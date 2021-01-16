Под утро в коттеджном поселке Гатчинского района сгорел дом

В Гатчинском районе Ленинградской области загорелся частный дом. Обошлось без жертв.

Возгорание случилось в субботу, 16 января. Ранним утром в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в коттеджном поселке «Графская усадьба».

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели оперативно прибыли к постройке и ликвидировали пламя. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили полыхающий дом в поселке Мичуринское.