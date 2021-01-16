Автомобиль влетел в дерево на Металлистов, на месте спасатели и реанимация

Автомобиль влетел в дерево на Металлистов, на месте спасатели и реанимация
На месте спасатели и медики. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На проспекте Металлистов в Петербурге легковой автомобиль влетел в дерево. На месте работают спасатели и сотрудники реанимации.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 16 января, у дома 72. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Въезд-выезд со двора заблокированы», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что у машины разбита передняя часть, однако тротуаре оказался багажник. По предварительным данным, в результате удара машину развернуло.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в столб на трассе М-10 в Тосно, пострадали три человека.

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