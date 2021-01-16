В Петербурге конфликт с битой оказался постановочным

Пока непонятно, для чего была разыграна такая кровавая сцена, напугавшая прохожих.

В Санкт-Петербурге в одном из «Перекрестков» был замечен конфликт, завершившийся госпитализацией. Сегодня, 17 января, стало известно, что драка постановочная и на самом деле никто не пострадал. Об этом пишет «Мегополис».

Выяснилось, что бита была резиновой и не могла нанести реальных травм. Карета скорой помощи без символики городской медицинской службы стояла неподалеку от места инцидента, словно ожидая своего звёздного часа. Мужчина, который якобы напал на горожанина, спокойно прогуливался после происшествия рядом с подставными медиками.

Очевидцы убеждены, что кто-то пытался их разыграть. Они считают, что мужчины снимали ролик для социальных сетей. Напоминаем, что СМИ писали об ударе молодого человека битой, после чего ему потребовалась госпитализация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге парень получил битой по голове за слова о нетрадиционной ориентации.