Более 28 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 28134 человека.

Об этом сообщили утром 17 января в администрации Петербурга. Обработано 2673 вызовова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1171 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 544 623 случая заражения, выздоровел 2 936 991 пациент, умерло 65 085 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.