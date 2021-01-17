Более 28 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус

Более 28 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус
Стало известно, сколько петербуржцев находится на карантине. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 28134 человека.

Об этом сообщили утром 17 января в администрации Петербурга. Обработано 2673 вызовова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1171 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 544 623 случая заражения, выздоровел 2 936 991 пациент, умерло 65 085 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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