Петербург спит: утром пробки составили 1 балл

В Петербурге сегодня утром почти нет пробок. Город, видимо, еще спит в выходной перед началом трудовой недели.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 8 часам утра на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение у Ладожского вокзала, в Никольском переулке, на Лоцманской улице у Калинкинского сквера, у Биржевого и Дворцового моста со стороны Васильевского острова, а также на участке Бухарестской улицы.

Утром об авариях не сообщалось. В ночь на 17 января произошло ДТП на Пискаревском проспекте. Два автомобиля не смогли разъехаться на проезжей части у дома 56 корпус 1. Кроме того, авария произошла на проспекте Науки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов. Однако в течение часа ситуация может ухудшиться.