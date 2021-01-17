На проспекте Героев спасатели тушили бытовку

В воскресенье, 17 января, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Героев загорелась бытовка, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 02:50. У дома № 33 на проспекте Героев огонь охватил бытовку.

В вспомогательном помещении размером три на шесть метров обгорела обстановка по всей площади.

Справиться с огнем удалось в 03:17. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в Сертолово – там загорелась квартира в четырехэтажном здании. Очевидцы вызвали спасателей и поделились кадрами с места происшествия.