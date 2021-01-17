Жильцы многоэтажного дома в Сертолово рассказали о пожаре

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели почти пять часов тушили пожар в многоэтажке. Десятки жильцов остались без крыши над головой.

Возгорание случилось в субботу, 16 января, в микрорайоне Черная речка в Сертолово. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам жителей, дом был в ужасном состоянии. Несколько лет назад его собирались расселить, но этого так и не произошло.

«Мне было 12 лет, когда дом должны были расселить, сейчас мне 45», — написал пользователь.

В комментариях к записи один из подписчиков предположил, что причиной пожара стал сосед-алкоголик. У мужчины в квартире якобы хранился «всякий хлам с помоек, ведра пластиковые».

Сейчас жильцов разместили в ближайшей школе. Пожарные спасли из здания 30 человек. Еще 30, включая пятерых детей, эвакуировались самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в Сертолово почти пять часов.