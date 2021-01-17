Появились подробности пожара в Сертолово

Спасатели ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме в Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти. Пожар тушили почти пять часов.

Четырехэтажное здание в микрорайоне Черная речка загорелось вечером 16 января. Справиться с огнем удалось в 1:35.

«Площадь пожара составила 418 кв.м», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали 75 спасателей и 16 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в Сертолово – там загорелась квартира в четырехэтажном здании. Очевидцы вызвали спасателей и поделились кадрами с места происшествия. Видно, что языки пламени в любой момент могут перекинуться на крышу.