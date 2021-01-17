В Сертолово задержали подростка, угнавшего УАЗ

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в угоне автомобиля.

Преступный инцидент произошел еще 6 декабря 2020 года. В отдел полиции обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил пропажу машины УАЗ-220694-04, припаркованного у дома №11 в микрорайоне Черная речка.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, спустя несколько дней владелец нашел свою машину в лесополосе у деревни Медный Завод.

В субботу, 16 января, полицейские задержали подозреваемого в угоне. 16-летнего подростка поймали в Сертолово. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнему назначено обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге три брата угнали иномарку почти за 2 млн рублей.