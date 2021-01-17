Не менее 300 человек ворвались в Конгресс США в день его штурма

Как минимум 300 участников беспорядков ворвались в здание Конгресса США в день его штурма, 6 января. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Журналисты проанализировали события на Капитолийском холме, изучили сотни видеоматериалов, фото и текстовых сообщений.

С помощью алгоритма распознавания лиц для подсчета, удалось установить, что в момент, когда полицейские пыталась эвакуировать законодателей, в Капитолие находились порядки 300 человек.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.