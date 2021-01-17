В Петербурге третий день подряд снижается количество смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 59 смертей ковид-пациентов. Уже третий день подряд в городе снижается число летальных исходов от новой болезни.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, побороть заболевание смогли еще 3 072 петербуржца.

Положительные тесты на КОВИД получили 3 316 горожан. Обследование прошли 28 134 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в Петербурге было известно о 67 летальных исходах ковид-пациентов.