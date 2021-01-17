В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель

В результате ДТП пострадали три человека, один погиб. Фото: Pixabay

В результате ДТП пострадали три человека, один погиб. Фото: Pixabay

Вечером 16 на трассе в Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали четыре автомобиля.

В результате ДТП три человека пострадали и один скончался на месте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на восьмом километре трассы Кириши – Будогощь – Смолино. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся «лбом» со встречным Nissan Almera. В эту аварию попали еще Mazda 6 и Skoda Octavia.

К сожалению, водитель Volkswagen скончался на месте происшествия. Пострадали его пассажирка.

Также травмы получили два пассажира Nissan. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.