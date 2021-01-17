На Культуры водитель подрался с пешеходами, а после достал пистолет

В Выборгском районе Петербурга разгорелся конфликт между водителем и пешеходами. Стычка переросла в драку, а после автомобилист достал оружие.

Инцидент произошел сегодня ночью, 17 января, у дома №22 на проспекте Культуры. По предварительным данным, автомобилист достал травматический пистолет и выстрелил в одного из оппонентов. Прохожий был госпитализирован с ранением шеи, живота и правой руки.

Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали агрессивного водителя. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был судим за самоуправство. Оружие изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из автомата у ТЦ в Рыбацком.