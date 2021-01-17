ДТП с грузовиком под Новосибирском унесло жизни двух человек

ДТП с грузовиком под Новосибирском унесло жизни двух человек
Пострадавшего увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

На федеральной трассе Чуйский тракт в Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 18-летний водитель легковушки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля. Водителя с различными травмами увезли в больницу. На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД, Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

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